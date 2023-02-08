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Специалисты из Новой Зеландии рассказали, что на Земле есть 5 стран, которые способны выжить при условии наступления ядерной зимы. Такую информацию опубликовало научное издание Risk Analysis.

Ученые смоделировали предполагаемую обстановку ядерной зима и просчитали вероятность того, что в этих условиях не будет разрушено сельское хозяйство. Специалисты из Университета Отаго рассказали, что только пять стран на земле смогут предоставить достаточное количество еды для выживания своим жителям.

В ходе моделирования ядерного апокалипсиса стало понято, что производить необходимый объем продуктов смогут только Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы Острова.

При этом их не коснется радиация и сниженный режим температуры воздуха.

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