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Весной этого года в российскую армию должна поступить новая форма для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Обмундирование разработали в Минобороны страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания уточнил: при изготовлении новой формы будут улучшены ткани, утеплители, швы и так далее. Что касается внешнего вида, то тут особых изменений не предвидится. На запрос РБК в Минобороны информацию о новой форме подтвердили, уточнив, что её создавали с учётом пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации.

Предполагается, что поставки улучшенной военной формы в ВС РФ начнутся уже ближайшей весной.

В состав обмундирования входят комплекты полевой зимней, летней, демисезонной одежды, а также спецботинки для разных сезонов.

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