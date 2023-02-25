Как сообщает издание «Московский комсомолец», в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине начала спецоперации на Украине, Владимир Зеленский не сдержал слез. Украинский президент расчувствовался, когда речь зашла о его близких. Он отметил, что самыми важными людьми в его жизни являются его жена и дети. Отметим, что Владимир и Елена Зеленские воспитывают 18-летнюю дочь Александру и 10-летнего сына Кирилла.

Зеленский подчеркнул, что очень редко видится со своими близкими, но он счастлив, ведь у него «есть эта семья». Вытирая выступившие на глазах слезы, президент Украины добавил, что самое главное для него, чтобы его семья им гордилась.

Однако не все верят в искренность слез Зеленского, ведь украинский президент совсем недавно был актером. Интересен тот факт, что на пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что его близкие сейчас находятся на территории Украины. А вот многочисленные инсайдеры утверждают, что Елена Зеленская с детьми пребывает за границей.