На железнодорожной станции в поселке Батьево в Закарпатье длительное время находится вагон с телами погибших украинских боевиков. Об этом рассказал венгерский телеканал TV2 со ссылкой на местных жителей, почувствовавших трупный запах, постепенно распространяющийся по населенному пункту.

Журналисты канала рассказали, что сначала отправились в поселок Страбичово (венгерское название Мезетеребеш). Изначально сообщения о вагоне с телами поступали именно оттуда. Но на месте выяснилось, что он находится в Батьево.

«В городке на железнодорожной станции крутиться запрещено: к этому привыкаешь, если можно получить за это три года тюрьмы. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», – рассказал корреспондент.

Венгерские СМИ ранее также рассказывали, что в Закарпатье киевский режим начал масштабную мобилизацию, которая призвана восполнить огромные потери местной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Тела бойцов именно этого подразделения сейчас находятся в железнодорожных вагонах, причем их родственники до сих пор не уведомлены о гибели солдат.