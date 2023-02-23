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Даже если Запад предоставит Киеву дальнобойные ракеты, ВСУ не посмеют наносить удары по Москве или Санкт-Петербургу, уверен турецкий отставной генерал Юджель Карауз.

Он отметил, что ракеты, предоставляемые Западом – это не оборонительное, а атакующее вооружение. Однако Киев не станет задействовать его для ударов по крупным городам РФ, так как это абсолютно безрассудный и неправомерный шаг. Который, ко всему прочему, еще и повлечет за собой весьма серьезные последствия для всей Украины.

Карауз также прокомментировал включение в миссию ЕС на Южном Кавказе представителей полиции Германии и Франции. Он назвал это попыткой Запада открыть второй фронт против России в данном регионе, а также представить нормальным положением вещей полное беззаконие.

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