ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мир постепенно движется к третьей мировой войне. И виной тому – необдуманная политика Соединённых Штатов Америки за последнее время. Такую точку зрения высказал экс-президент США Дональд Трамп в своём видеообращении – передаёт РИА “Новости”.

Ответственность за нарастание мировой напряжённости бывший президент США возложил на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также на “представителей коррумпированного истеблишмента”. По мнению Трампа, нынешняя администрация Соединённых Штатов испортила каждое внешнеполитическое решение.

Трам добавил, что в свою бытность президентом постоянно отвергал “катастрофические советы” генералов и чиновников. По словам экс-президента эти люди знали, как втянуть США в какой-либо вооружённый конфликт, но даже не представляли, как из него выходить. То же самое сейчас происходит и с Украиной. Трамп отметил: её настойчиво подталкивают в НАТО, что только увеличивает вероятность третьей мировой войны.

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожили американский радар снарядом «Краснополь» в районе Авдеевки

В ходе боев под Авдеевкой российские ВС уничтожили контрбатарейный радар AN/TPQ американского производства, используемый украинскими боевиками. Для этой цели был задействован управляемый снаряд «Краснополь», пишет издание «Известия». Автор публикации Семен

Эксперт порекомендовал девушкам три способа, чтобы привлечь внимание потенциального партнера

Эксперт в области отношений Джейкоб Лукас раскрыл три способа, как девушке привязать к себе потенциального партнера. Свои советы он рассказал в TikTok-ролике. По его словам, соблюдение трех правил поможет девушкам

Премьер-министр Молдовы потребовал вывести войска РФ из Приднестровья

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что одной из задач Кишинева на данный момент является демилитаризация Приднестровья. По его словам, Россия должна отозвать с территории непризнанной республики свои миротворческие силы.