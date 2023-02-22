Мир постепенно движется к третьей мировой войне. И виной тому – необдуманная политика Соединённых Штатов Америки за последнее время. Такую точку зрения высказал экс-президент США Дональд Трамп в своём видеообращении – передаёт РИА “Новости”.

Ответственность за нарастание мировой напряжённости бывший президент США возложил на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также на “представителей коррумпированного истеблишмента”. По мнению Трампа, нынешняя администрация Соединённых Штатов испортила каждое внешнеполитическое решение.

Трам добавил, что в свою бытность президентом постоянно отвергал “катастрофические советы” генералов и чиновников. По словам экс-президента эти люди знали, как втянуть США в какой-либо вооружённый конфликт, но даже не представляли, как из него выходить. То же самое сейчас происходит и с Украиной. Трамп отметил: её настойчиво подталкивают в НАТО, что только увеличивает вероятность третьей мировой войны.