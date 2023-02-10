Правительство Великобритании рассматривает варианты, сколько дальнобойных ракет можно передать Украине. Вероятно, их предполагается использовать и для нанесения ударов по Крыму. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники – передаёт ТАСС.

Ранее киевские власти заявляли, что будут просить у своих западных партнёров дальнобойные ракеты. В том числе и для нанесения ударов по объектам вдали от линии фронта. Источники The Times уточнили, что целями могут стать российские военные объекты в Крыму.

Аналитики предполагают, что Лондон может передать Киеву ракеты Harpoon. Это противокорабельные снаряды большой дальности – они могут поражать цели на расстоянии до 240 километров. При этом их можно доработать, что была возможность ударять и по наземным целям. Ещё один вариант – передача авиационных ракет Storm Shadow. Но такую возможность эксперты назвали маловероятной.