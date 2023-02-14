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Военный конфликт между Москвой и Киевом завершится, если украинские власти признают российскими территории, которые недавно вошли в состав РФ. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post. Перевод материала приводит портал “ИноСМИ”.

По мнению иностранных журналистов, специальной военной операции и вовсе могло не произойти, будь киевские власти прозорливее. Если бы в 2014 году Украина согласилась на отчуждение Донбасса и Крыма, то никакой СВО сейчас бы не было. А в итоге Украина лишилась дополнительно Запорожской и Херсонской областей – эти территории вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав России осенью прошлого года.

Израильское издание отмечает, что у российской армии достаточно сил, чтобы уничтожить значительную часть ВСУ. Однако дальнейшее противостояние Киева и Москвы может вылиться в глобальный военный конфликт и унести миллионы жизней. Украина способна этого не допустить, признав за Россией её новые территории.

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