Украинские военкоматы грубо нарушают действующее законодательство страны, проводя очередную волну мобилизации, пишет британское издание The Economist. Авторы публикации отмечают, что Киев стремится в срочном порядке заткнуть бреши в Артемовске мобилизованными новобранцами, поэтому полностью игнорирует права граждан.

В качестве примера журналисты привели эпизод с безруким инвалидом, которого на медицинской комиссии признали годным к службе в армии. Кроме того, авторы напоминают о многочисленных видео из Одессы, Харькова и других украинских городов, где сотрудники территориальных центров комплектации (они сменили военкоматы) совершают преступления против граждан.

Повестки военнообязанным раздают где попало – на блокпостах и в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и даже на похоронах, как это было во Львове. Украинцев, которые пытаются отстаивать свои права, просто заталкивают в микроавтобусы и увозят на медкомиссию, которая является простой формальностью.