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На газопроводе “Северный поток – 2” в сентябре прошлого года произошла диверсия. И к ней причастны Соединённые Штаты Америки. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон – передаёт РИА “Новости”.

По словам журналиста, о причастности США говорит “радость”, которую высказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд по поводу взрывов. Карлсон напомнил, что в начале прошлого года, ещё до начала боевых действий на Украине, Нуланд грозилась взорвать российские трубопроводы в Европу.

В той же телепрограмме прозвучала мысль, что заявления, будто Россия сама устроила диверсию на своём же трубопроводе, – абсурдны. Тем не менее Запад пытался убедить общественное мнение, что именно так всё и было.

Авария на трубопроводе “Северный поток – 2” произошла 24 сентября. Точные причины не названы до сих пор, однако многие страны склоняются к версии, что это была спланированная диверсия. В Кремле инцидент называли актом международного терроризма.

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