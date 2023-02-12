На территории Украины могут появиться предприятия по производству британского оружия, сообщает The Daily Telegraph. Переговоры об этом уже ведутся между Лондоном и Киевом.

Авторы публикации отмечают. что Киев ведет переговоры не только с Великобританией, но и с другими европейскими странами. Лондон пытается отвоевать первенство в открытии совместных предприятий на территории Украины, чтобы получить максимальную выгоду.

Сейчас Минобороны Великобритании пытается оформить договоренности о создании таких предприятий документально, сообщил журналистам сотрудник одной из компаний, давно и успешно работающей на военное ведомство. Официального подтверждения от британских властей пока не поступало.