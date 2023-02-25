Как сообщает в своем материале РИА Новости, неандертальцы были самыми развитыми представителями человечества на планете Земля на протяжении многих столетий, пока им на смену не пришли кроманьонцы, уничтожившие их цивилизацию в течение нескольких тысяч лет.

Стоит отметить, что исчезновение неандертальцев происходило на протяжении примерно 10-15 тысяч лет, а некоторые представители данного вида просто растворились в популяциях других древних человеческих рас.

По данным некоторых экспертов, такой успех «человека умелого» был обусловлен не только наличием у него современного оружия, но также и особенностями развития его мозга. Сообщается, что возраст самой древней стрелы, обнаруженной учеными в пещере Сибуду в Южной Африке, составляет примерно 64 тысячи лет.

При этом место первой стоянки «человека разумного» на территории Европы было обнаружено в окрестностях реки Рона, расположенной на юго-востоке современной Франции. Там же были обнаружены и наконечники стрел, что, по мнению ученых, позволило представителям homo sapiens занять лидирующую позицию в Европе.