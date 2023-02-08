Стремительное продвижение российских войск на Купянском направлении вынудило оккупационные украинские власти, националистический батальон “Кракен” и подразделения ВСУ эвакуироваться из города, сообщает ТАСС.

“Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы”, – сообщил источник агентства.

В настоящий момент известно, что помимо “Кракена”, который занимал город с момента ухода из него российских ВС, в Харьков передислоцировалось и командование 14-й мотопехотной бригады.

Официального подтверждения этой информации от украинских властей пока нет. Однако можно предположить, что она вполне достоверна, так как российские войска чрезвычайно успешно действуют, продвигаясь к Купянску.