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Большое число трупов украинских военных осталось в Соледаре, после того, как город был освобождён. Бойцы ВСУ не забрали тела своих сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

По его словам, вероятно, тела выдадут украинской стороне в ближайшее время. При этом Киселёв отметил, что среди погибших довольно много иностранных наёмников. Сколько именно тел военных ВСУ осталось в Соледаре, полковник ЛНР не уточнил.

Киселёв также добавил, что при зачистке Соледара российские войска взяли в плен от 30 до 100 человек. Точное число полковник не назвал, но отметил, что пленных не очень много.

Об освобождении Соледара сообщалось 12 января. Город имеет важное значение для наступления на Артёмовск (Бахмут) – один из важнейших узлов снабжения ВСУ в Донбассе.  Контроль над Соледаром позволяет отрезать Артёмовск от транспортных артерий, а впоследствии взять в окружение оставшиеся там части.

В боях за Соледар принимали участие бойцы частной военной компании “Вагнер”. В настоящее время ожесточённые бои ведутся рядом с Артёмовском.

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