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Обновленная российская ракета класса” воздух-РЛС” оправдала ожидания и показала высокую эффективность в условиях реального боя, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Боезаряд разработан корпорацией “Тактическое ракетное вооружение” и отличается от предыдущих модификаций универсальностью. Она обеспечивается новой головкой самонаведения, которая позволяет атаковать любые цели. Ранее для этого нужно было устанавливать одну из трех ГСН.

По мнению журналистов ТАСС, источник рассказал о ракете Х-31ПД, которая запускается с самолетов и самостоятельно наводится на радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы и другие источники сигнала. К ее особенностям относится способность разгоняться до скорости более 1000 км/с.

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