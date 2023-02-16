Три-четыре раза в день. Столько выездов делает экипаж танка Т-72 ВС РФ для атак позиций украинских военных на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира экипажа боевой машины. Имя или позывной командира в публикации не приводятся.

По его словам, задача экипажа – ликвидировать украинскую пехоту, которая находится в окопах. Данные о местах расположения неприятеля танкисты получают от наземной разведки.

В настоящее время российские военные контролируют 70 процентов территории Запорожской области. Остальная часть находится под контролем войск ВСУ. Регион вошёл в состав Российской Федерации осенью прошлого года. Основанием для вхождения стали результаты референдума, который провели на территории – большинство жителей высказались за присоединение к России. Кроме указанного региона в состав РФ тогда вошли ДНР, ЛНР, а также Херсонская область.