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Российские танкисты из бригады морской пехоты с Камчатки под прикрытием артиллеристов уничтожают позиции ВСУ под Угледаром, уверенно продвигаясь вперед. Именно на них возложена важная миссия по прорыву обороны, выстроенной боевиками армии противника, сообщает портал “Русская весна”.

Немаловажную роль в продвижении ВС РФ вперед исполняют беспилотные аппараты. Они постоянно находятся в воздухе, наблюдая за врагом, обнаруживают его огневые позиции или попытки перейти в контратаку и отправляют данные танковым подразделениям.

Сразу же после этого наносятся сокрушительные удары по разведанным целям, что дает возможность максимально точно попадать по позициям ВСУ и уничтожать подразделения, все еще пытающиеся оказывать отчаянное сопротивление.

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