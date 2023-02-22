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Российские ВС используют новую тактику ведения боевых действий. Они направляют на опорные пункты боевиков ВСУ МТЛБ-камикадзе, которые уничтожают противника и дают возможность устанавливать контроль над его военными объектами, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видео, сделанное шокированными новой тактикой украинскими боевиками. Те рассказали, что МТЛБ подъехала к опорному пункту, причем было ясно, что в боевой машине никого нет.

Когда военнослужащие ВСУ приблизились к МТЛБ, раздался мощный взрыв. 50 боевиков были ликвидированы на месте, еще несколько получили серьезные ранения.

Позже стало понятно, что МТЛБ начинили бомбами и, управляя нею дистанционно, отправили к опорнику. Шнуры для разминирования позволили устроить взрыв с расстояния, что и привело к уничтожению нескольких десятков боевиков.

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