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Крупные финансовые компании США только выигрывают от того, что конфликт на Украине всё больше затягивается. Пример тому – банк JP Morgan. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC) – сообщает РИА “Новости”.

В публикации западного СМИ утверждается, что JP Morgan зарабатывает большие деньги на транспортировке вооружения и различного оборудования на Украину. Кредитной организации нет дела до интересов президента Зеленского, её интересует только прибыль – говорится в материале TAC. Как только боевые действия закончатся, то в JP Morgan не намерены сворачивать “украинский проект”. Как уверяет автор публикации, банк вложится в восстановление Украины и тоже получит с этого прибыль.

В материале TAC говорится, что из-за своей позиции по поводу украинского конфликта и его дальнейшего затягивания банк может по праву считаться “ангелом смерти”.

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