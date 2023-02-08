Украинские военные постепенно начинают готовиться к использованию западных тяжёлых танков, которые в скором времени должны поступить ВСУ. Военнослужащие присоединились к учениям стран НАТО, которые прошли на днях в 160 километрах от границы Эстонии и России. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что во время учений использовались немецкие танки Leopard 2. О поставках такой техники на Украину Германия объявила в январе. В самих же учениях приняли участие военные США, Великобритании, Дании и Эстонии. По словам командующего датским контингентом Расмуса Йенсена, украинские военные во время учений готовились управлять танками в зимних условиях.

Ранее власти Германии также объявляли о начале подготовки украинских военных управлять танками Leopard 2. Обучение стартовало 7 февраля. О точных сроках прибытия немецких танков в распоряжение ВСУ не сообщалось.

Кроме немецких танков Leopard ВСУ должны получить американские танки Abrams. Помимо этого тяжёлую военную технику на Украину обещала поставить Великобритания.