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Североатлантический военный блок готовится предоставить киевскому режиму новый пакет военной помощи. В ближайшие дни министры обороны стран НАТО обсудят увеличение поддержки Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг – передаёт РИА “Новости”.

По его словам, встреча глав оборонных ведомств должна состояться 14-15 февраля в Брюсселе. Столтенберг также подчеркнул, что Украина нуждается в ускоренных военных поставках со стороны стран НАТО и призвал Евросоюз усилить помощь киевским властям.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического военного блока сообщал, что государства, входящие в НАТО, уже оказали Киеву военной помощи на 120 миллиардов долларов.

Усиленные поставки военной техники на Украину Запад стал осуществлять после начала специальной военной операции России в Донбассе. Страны НАТО уже предоставили Киеву реактивные системы залпового огня, артиллерию, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. В скором времени ожидается поставка в распоряжение ВСУ тяжёлых танков. Сейчас власти Украины просят у стран НАТО боевые самолёты и дальнобойные ракеты.

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