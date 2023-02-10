Устоявшаяся почти за год модель поставок западного оружия на Украину может претерпеть изменения, которые вряд ли понравятся Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на издание “Страна.ua”. Источник напоминает, что президент Зеленский лично летал в Лондон, чтобы выпросить истребители, но вернулся ни с чем.

Но дело даже не в самолетах, хотя украинский лидер очень на них рассчитывал. Кроме того, новые пакеты военной помощи хоть и оказались весьма объемными, но все же стали разочарованием для Киева. Ведь натовские танки он сможет получить только к следующему года, а ракеты GLDSB еще даже не начинали изготавливать.

Ситуацию осложняет дефицит оружия и техники на передовой. У ВСУ заканчиваются запасы советских вооружений, практически нет танков, подходят к завершению боеприпасы. Поэтому сколько бы Киев не заявлял о возможном наступлении, сейчас у него отсутствуют силы и средства даже для обороны.