На протяжении всего одного дня 10 февраля в Артемовске и окрестностях города произошло 54 боестолкновения. Это абсолютный рекорд, указывающий на повышение активности действий обеих сторон, заявил спикер Восточной группы украинских войск Сергей Череватый.

Он отметил, что ВСУ по-прежнему оказывают сопротивление. В настоящий момент еще остаются возможности для доставки в Артемовск продовольствия и вооружения, что позволяет обеспечивать продолжение боевых действий.

Российские ВС действуют все более активно, ведут наступления сразу с нескольких направлений. При этом они фактически не штурмуют городские кварталы, а предпринимают меры, чтобы отрезать Артемовск от снабжения.

Напомним, что ВС РФ намерены освободить Артемовск и расположенный неподалеку Северск, что позволит перейти к наступлению на Краматорск и Славянск.