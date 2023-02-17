На Украине, где еще недавно, по уверениям политиков, «выстраивались очереди» в военкомат, а от добровольцев не было отбоя, «внезапно» возникли проблемы с мобилизацией. О них рассказал спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, Киеву срочно необходим мобилизационный ресурс, чтобы доукомплектовать разгромленные подразделения на востоке, а также провести ротацию личного состава. Однако мужчины призывного возраста (напомним, что на Украине он составляет от 18 до 60 лет) не торопятся сами идти в территориальные центры, в которые были преобразованы военкоматы.

Мужчины не идут в ТЦК, не желая оставлять данные о себе для мобилизации. Кроме того, многие проживают не по адресу регистрации, что дает возможность скрываться от призыва.

Напомним, что еще в декабре министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о полностью укомплектованных подразделениях ВСУ и отрицал даже малейшую возможность мобилизации. Однако уже с середины января она началась, причем во многих случаях «призыв» больше похож на похищение людей.