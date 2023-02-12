Боевое применение российского вооружения существенно повысило к нему интерес со стороны зарубежных заказчиков. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев – передаёт ТАСС.

По словам Шугаева, потенциальные покупатели российского вооружения убедились, что оно является надёжным и обладает высокими тактико-техническими характеристиками. Главным рынком для сбыта продукции военного назначения специалист назвал азиатские страны. Ранее там уже убедились, что российскую военную технику можно эффективно эксплуатировать и в условиях тропического климата.

Шугаев также отметил, что в связи с загруженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса из-за специальной военной операции в некоторых случаях сроки поставок вооружения иностранным заказчикам могут быть скорректированы. В настоящее время предпочтение отдаётся гособоронзаказу.