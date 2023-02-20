Бойцы группировки войск «Отважные» задействуют квадроциклы для атаки на противника. В Сети появилась видеозапись, на которой демонстрируются все преимущества этой «боевой техники», пишет портал SM-News.

На записи видно, как бойцы с огромной скоростью прибывают на ударную позицию, моментально останавливают квадроцикл и разворачивают противотанковый ракетный комплекс, после чего наносят удары по целям противника. Затем они сворачиваются и уезжают, чтобы исключить ответные удары ВСУ.

Квадроциклы отлично зарекомендовали себя в полевых условиях. Они быстрые и мобильные, легко преодолевают любые препятствия и позволяют применять тактику «блуждающего огня» поражая цели противника в разных локациях на протяжении короткого времени.