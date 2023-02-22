Обозреватель издания «Аргументы и факты» опубликовал материал, в котором рассматривается тема ускорения нашей Планеты. Еще в 2016 году специалисты обнаружили аномалию: скорость вращения Земли увеличилась. Причем, если ранее ученые могли объяснить такую ситуацию, то сейчас не знают истиной причины. О данной проблеме поведал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Леонид Зотов.

Ученый отметил, что скорость нашей планеты является непостоянной. Причиной являются изменения климата, землетрясения, извержения вулканов, приливы, отливы и другие природные явления. По словам специалиста, Земля уже сместилась на 46 см. И сейчас ученые не могут объяснить истинных причин.

Зотов подчеркнул, что ускорение планеты может свидетельствовать о том, что науке еще много чего неизвестно о Земле, в том числе и о космосе. Есть предположения, что причиной могут быть факторы, находящиеся за пределами планеты. Возможно, Земля поддается какому-нибудь стороннему влиянию, которое на данный момент является загадкой.