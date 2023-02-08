Беспилотный аппарат ВСУ, который взорвался неподалеку от Калуги, был направлен на Москву, пишет портал “Свободная пресса”. Авторы публикации ссылаются на военного эксперта Александра Храмчихина, выдвинувшего такое предположение.

Аналитик отметил, что целью украинского дрона мог быть и аэродром дальней авиации в Шайковке, на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3. Но нельзя исключить и варианта с возможным ударом по столице.

Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя атаку БПЛА, а также возможное предоставление Киеву самолетов и дальнобойных ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS, заявил, что России необходимо совершенствовать систему противовоздушной обороны. Он отметил, что РФ располагает достаточно эффективной ПВО, но инциденты с беспилотниками показывают, что требуется укреплять ее, модернизировать, в соответствии со вновь возникающими угрозами, чтобы гарантировано их устранить.