Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные эксперт неоднократно сообщали, что решающей битвой спецоперации на Украине может стать попытка наступления ВСУ в Запорожской области и получения выхода к Азовскому морю одновременно с блокированием сухопутного коридора в Крым. Однако последние события указывают на ошибочность данного прогноза.

Все началось с наступлением российских войск на Купянск, причем они с ходу сумели форсировать Оскол, что существенно облегчает восстановление контроля над этим городом в Харьковской области, пишет портал «Свободная пресса».

Масла в огонь подлил и глава ВГА Харьковской области Виталий Ганичев, заявивший, что РФ вернет под свой контроль населенные пункты, которые оставила осенью. Киев зашевелился и начал спешно укреплять оборону.

Авторы публикации предполагают, что российские войска, пользуясь превосходством в технике и артиллерии, действительно освободят часть Харьковской области. И тогда Киеву будет совсем не до Запорожья. Не исключено, что Соединенные Штаты прикажут Зеленскому снова провести контрнаступление на Харьковщине и после этого переходить к мирным переговорам. Которые зафиксируют раздел Украины по несколько минималистичному «корейскому сценарию».

Вам может понравиться

Ночью нанесены удары по объектам ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях

Российские ВС атаковали военные объекты ВСУ на территории Сумской и Днепропетровской областей, сообщает портал «Военное обозрение». Сумская область – это плацдарм украинских вооруженных формирований для нанесения ударов по Курской области.

Американский журналист заявил, что народ США хочет завершения конфронтации с Россией

Эскалация напряжённости между Россией и США, а также продолжение конфликта на Украине выгодны тем, для кого всё это способ заработать “очень много денег”. Народ США не хочет конфронтации с Россией.

“Известия”: российская армия нашла эффективный способ борьбы с HIMARS

Цель непростая, но российские войска “подобрали к ней ключи”. Так о методах борьбы с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используют ВСУ, высказался военный эксперт, капитан первого ранга