Военные эксперт неоднократно сообщали, что решающей битвой спецоперации на Украине может стать попытка наступления ВСУ в Запорожской области и получения выхода к Азовскому морю одновременно с блокированием сухопутного коридора в Крым. Однако последние события указывают на ошибочность данного прогноза.

Все началось с наступлением российских войск на Купянск, причем они с ходу сумели форсировать Оскол, что существенно облегчает восстановление контроля над этим городом в Харьковской области, пишет портал «Свободная пресса».

Масла в огонь подлил и глава ВГА Харьковской области Виталий Ганичев, заявивший, что РФ вернет под свой контроль населенные пункты, которые оставила осенью. Киев зашевелился и начал спешно укреплять оборону.

Авторы публикации предполагают, что российские войска, пользуясь превосходством в технике и артиллерии, действительно освободят часть Харьковской области. И тогда Киеву будет совсем не до Запорожья. Не исключено, что Соединенные Штаты прикажут Зеленскому снова провести контрнаступление на Харьковщине и после этого переходить к мирным переговорам. Которые зафиксируют раздел Украины по несколько минималистичному «корейскому сценарию».