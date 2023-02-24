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«Берховка…alles!», – пишут украинские военнослужащие и блогеры в социальных сетях, сообщая тем самым, что очередной населенный пункт в непосредственной близости от Артемовска освобожден российскими войсками. Генштаб ВСУ с ними не согласен и привычно сообщает, что боевики «удерживают» село.

Обозреватель Александр Ситников в своей публикации на портале «Свободная пресса» отмечает, что оборона ВСУ в Артемовске уже посыпалась и не в состоянии удержать город. Следом за Берховкой российские ВС вполне могут освободить еще и Ягодное, приблизившись к заветной цели – установлению контроля над Бахмутом.

В украинском сегменте социальных сетей царит паника – кто-то заявляет, что это Запад своим затягиванием с поставками оружия «доигрался» до потери Киевом Артемовска, а кто-то пытается успокоить остальных, вспоминая слова президента Украины Зеленского о «ловушке» для ВС РФ в Бахмуте, призванной всего лишь выиграть время.

Сейчас остается дождаться сообщения об освобождении Берховки от Евгения Пригожина – основателя ЧВК «Вагнер», бойцы которого совсем скоро могут получить полный контроль над «неприступной крепостью» Артемовск.

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