Россия в настоящий момент уделяет все внимание Украине и совсем забыла об одном из главных своих плацдармов, который размещается на Балтийской косе. Польша вполне может воспользоваться этой ситуацией, пишет издание “Свободная пресса”.

Автор публикации Игорь Моисеев напомнил, что Запад продолжает разгонять эскалацию конфликта. Он уже отправляет на Украину танки, а также обсуждает возможность поставки истребителей. Следующим этапом может стать переброска в зону противостояния военных подразделений НАТО.

Призрак Третьей мировой уже поселился в Европе, поэтому РФ важно сейчас не забывать о плацдарме на Балтийской косе. Ее роль многократно возрастет, если Польша примет решение о вводе войск на Украину под видом миротворцев либо же открыто заявил о желании вмешаться в конфликт.