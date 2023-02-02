Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия в настоящий момент уделяет все внимание Украине и совсем забыла об одном из главных своих плацдармов, который размещается на Балтийской косе. Польша вполне может воспользоваться этой ситуацией, пишет издание “Свободная пресса”.

Автор публикации Игорь Моисеев напомнил, что Запад продолжает разгонять эскалацию конфликта. Он уже отправляет на Украину танки, а также обсуждает возможность поставки истребителей. Следующим этапом может стать переброска в зону противостояния военных подразделений НАТО.

Призрак Третьей мировой уже поселился в Европе, поэтому РФ важно сейчас не забывать о плацдарме на Балтийской косе. Ее роль многократно возрастет, если Польша примет решение о вводе войск на Украину под видом миротворцев либо же открыто заявил о желании вмешаться в конфликт.

Вам может понравиться

Fox News: США спровоцировали конфликт на Украине ради поставок СПГ в Европу

Соединенные Штаты совершенно не устраивало объединение немецких капиталов и технологий с рабочей силой и природными ресурсами России. Именно поэтому они спровоцировали конфликт на Украине, который продолжается почти год, заявил в

ТАСС: ВСУ бросили множество тел своих погибших солдат в Соледаре

Большое число трупов украинских военных осталось в Соледаре, после того, как город был освобождён. Бойцы ВСУ не забрали тела своих сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал полковник Луганской Народной Республики Виталий

Figaro: чтобы уничтожить танк НАТО, российский робот «Маркер» проведет идентификацию по его «портрету»

Запад и Киев пристально наблюдают за российскими роботами “Маркер”, которые, напомним, уже начали использоваться в зоне проведения специальной военной операции. Тестирование новейшей техники привлекает внимание как на Украине, так и