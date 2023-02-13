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Истребители F-16 ВВС Польши готовы сражаться с российскими Су-30 и Су-35, однако Варшаве не хотелось бы первой передавать Киеву свои боевые самолеты, заявил президент Анджей Дуда.

Он пояснил, что решение о поставках истребителей должно быть принято всеми странами Североатлантического альянса. Польша входит в его состав и не может действовать в одностороннем порядке.

Дуда также повторил многочисленные высказывания экспертов о препятствиях на пути к отправке на Украину F-16. К ним относятся сложное и дорогостоящее обслуживание боевых самолетов натовского образца, необходимость в длительном обучении украинских летчиков, которые до этого видели только советские воздушные машины.

В то же время Польша готова поставить Киеву истребители, если НАТО примет такое решение, передает портал “Свободная пресса”.

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