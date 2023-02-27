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«Группа Вагнера» 25 февраля освободила населенный пункт Ягодное и существенно продвинулась вперед на северных окраинах Артемовска, пишет портал «Свободная пресса». Авторы публикации пытаются предсказать дальнейшее продвижение российских войск, которое позволит установить контроль над самим городом.

Изначально предполагалось, что «вагнеровцы» попытаются освободить населенный пункт Хромово, но они сделали неожиданный для ВСУ маневр и пошли на штурм Богдановки. Это село даст возможность перекрыть трассу, соединяющую Артемовск с Часовым Яром. Именно она в последнее время является единственным маршрутом, по которому противник получает боеприпасы и подкрепление.

Киев пока концентрирует силы в Хромово, ожидая наступление и на это село. Однако перейти в контратаку они не могут. 10-й ОГШБр, недавно получившая от президента Зеленского нацистское название «Эдельвейс», из-за Берховского водохранилища ничего не может противопоставить «вагнеровцам».

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