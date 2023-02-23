Киевскому режиму не удалось превратить Артемовск в город-крепость. Вместо этого он стал центром утилизации ВСУ, которые несут колоссальные потери, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Он сообщил, что украинские боевики не хотят покидать город и бьются за каждый дом, но даже они сами осознают полную бессмысленность сопротивления.

«Если говорить о ситуации по Артёмовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. За нами — правда, и мы сильнее», – цитирует Гагина РИА Новости.

Советник отмечает, что Киев перебрасывает в город все новые подразделения и продолжает утилизировать живую силу. Напомним, что украинские офицеры и солдаты заявляют о наступлении ВС РФ с трех направлений, остановить которое не представляется возможным.