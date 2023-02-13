Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал освобождение российскими войсками населенного пункта Красная Гора. Он назвал это село ключом к Артемовску и пояснил свою точку зрения журналистам РИА Новости.

По словам Гагина, ВС РФ теперь смогут гораздо эффективнее контролировать подходы к Бахмуту. Также они получили плацдарм для дальнейшего наступления. Это позволит продвигаться по направлению к Часову Яру, откуда все еще поступают боеприпасы, продовольствие и оружие для нацистских подразделений ВСУ в Артемовске.

Напомним, что об освобождении Красной Горы 12 февраля сообщил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. В понедельник, 13 числа, эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.