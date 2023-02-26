Офис украинского президента взбесило заявление американского предпринимателя Илона Маска о государственном перевороте в стране в 2014 году. Напомним, бизнесмен высказался в том духе, что смещение президента Виктора Януковича и приход новой власти были незаконными.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил предпринимателю, что на Украине государственных переворотов никогда не было. Зато там якобы живут «свободные люди», которые могут сами решать, устраивает их власть или нет. Если посмотреть на нынешнюю мобилизацию, в «свободе» для граждан Украины возникнут очень серьезные сомнения.

Кроме того, Подоляк порекомендовал Маску «не читать российские СМИ».

Напомним, что Маск неоднократно называл Крым российской территорией, а также предлагал провести референдумы в новых регионах РФ под контролем ООН, чтобы закрепить их результаты.