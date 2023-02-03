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Украинские ВС не отступают из Артемовска. Мало того, киевский режим 2 февраля начал спешно перебрасывать свои резервы к городу, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он также отметил, что украинские власти сейчас не могут определиться, что делать с Артемовском – отводить войска из города или нет. Это привело к серьезным разногласиям.

Напомним, что Соединенные Штаты призвали командование ВСУ вывести свои подразделения из Артемовска. В Пентагоне считают, что никакого стратегического значения город уже не имеет. Украинская армия в связи с этим должна сохранить силы и дождаться танков, чтобы весной начать наступление на юге.

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник считает, что такими заявлениями Запад готовит общественность к сдаче Артемовска и пытается выдать неспособность оборонять город за необходимость выхода из него.

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