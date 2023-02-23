На Южно-Донецком направлении огнеметчики Восточного военного округа поддерживают огнем наступление морских пехотинцев. Они используют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для подавления сопротивления ВСУ и успешно уничтожают их позиции, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале.

ТОС-1А работают во взаимодействии с операторами беспилотников, которые обнаруживают опорные пункты и скопления противника. Они отправляют координаты огнеметчикам, наносящим точные удары по вражеским позициям. Благодаря дронам, погрешность при выстрелах из «Солнцепеков» составляет не более 5-10 метров.

Это дает возможность поддерживать наступление штурмовых групп морской пехоты Тихоокеанского флота, расчищать для них путь, обеспечивать успешное продвижение вперед.