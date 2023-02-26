Подводные лодки проектов «Борей» и «Борей-А» нагоняют страх на западные страны. Североатлантический альянс отлично понимает, что эти субмарины представляют собой одну из самых серьезных угроз, пишет китайский портал Sohu.

И дело даже не в вооружении, в состав которого входят баллистические ракеты с ядерными боеголовками «Булава». Кроме того, подлодки «Борей» бесшумно передвигаются на большой глубине, что не позволяет их отслеживать. Если субмарина уйдет под воду, найти ее противник не сможет, что создаст дополнительную опасность.

Под водой субмарины могут находиться продолжительное время, они неуловимы и способны тихо перемещаться в любую точку планеты для нанесения удара по врагу, если в этом возникнет необходимость.