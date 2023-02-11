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Взлеты с белорусских аэродромов истребителей МиГ-31, которые несут гиперзвуковые ракеты “Кинжал” – это только организованная Россией имитация, пишут украинские СМИ. Они ссылаются на одну из оппозиционных структур Беларуси, которая следит за активностью в стране российских войск.

Источники заявляют, что РФ вместо МиГ-31К поднимает в небо другие самолеты, без гиперзвуковых ракет. Однако имитация вынуждает Киев активировать системы противовоздушной обороны. Кроме того, после сообщений о взлете истребителей по всей Украине начинается воздушная тревога.

Наблюдатели от белорусской оппозиции заявляют, что тоже приняли два самолета ВКС РФ за МиГ-31 и А-50 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления), однако позже выяснилось, что это другие воздушные машины, передает “Военное обозрение”.

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