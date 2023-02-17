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В «стойкости» украинских боевиков, которые почти год отражают атаки ВС РФ на Бахмут и Авдеевку, Марьинку и Угледар, нет никакого секрета, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что главные причины такой стойкости кроются в украинском законодательстве, предусматривающем до 17 лет тюремного заключения за сдачу в плен или невыполнение приказов, а также в страхе за своих родных, передает «Военное обозрение».

Националисты угрожают семьям военнослужащих, постоянно контролируют их, поэтому бойцы вынуждены стоять насмерть. Немаловажную роль играют и деньги – сейчас армия Украины является фактически единственным источником дохода для подавляющего большинства граждан. Даже если в тыловых регионах есть работа, устроиться на нее нельзя без справки из военкомата, а обращение за ней приводит к мобилизации. И к той же службе.

Еще одна причина «стойкости» – пропаганда и ложь, которые киевский режим беспрерывно распространял с 2014 года. Поэтому многие боевики и правда верят, что сражаются в «отечественной войне». Да еще и первой в истории страны, так как Отечественную войну 1812 года, а также Великую Отечественную украинская пропаганда не считает «своими».

Несмотря на все это, российские ВС все же сумеют одержать победу над нацистами, уверен Сладков.

«Наш потенциал растет, украинский – падает. И вот теперь секрет нашей будущей победы: вы представляете мотивацию и стойкость корпусов Донбасса, которые воюют без смены девять лет, и наши части, которые не меняются год», – подвел итог военкор.

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