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Любые разговоры, что Великобритания передаст Украине боевые самолёты – “пустые” и “порождающие ложные надежды у украинцев”. Лондон планирует передать Киеву учебные самолёты Typhoon, а не боевые F-35. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники – пишут “Известия”.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение Минобороны страны рассмотреть вопрос поставок на Украину истребителей, как того просили украинские власти. Впрочем, пока официальных решений по поводу передачи авиации не принято.

Источники Sky News уверяют, что сейчас рассматривается возможность отправить Киеву самолёты Typhoon. Их называют “хорошими, но всё же учебными”. В самой Великобритании на них тренируют пилотов, эти машины не предназначены для ведения полномасштабных боевых действий. Утверждается также, что ВВС Великобритании просто не располагают лишними F-35, чтобы передавать их другой стране.

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