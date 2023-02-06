Российские ВС используют простую, но весьма эффективную тактику прорыва противовоздушной обороны Украины. Они задействуют дроны-камикадзе, которые не только бьют по заданным целям, но еще и разряжают зенитно-ракетные комплексы, чтобы обеспечить возможность нанесения ракетного удара, рассказал заместитель начальника Главного управления разведки при украинском Минобороны Вадим Скибицкий.

Он сообщил, что во время последнего обстрела зенитно-ракетные комплексы NASAMS приходилось перезаряжать непосредственно во время использования против крылатых ракет. Но тогда дронов было слишком мало. Если ВС РФ задействует большое их количество, то ЗРК перезаряжать будет просто некогда.

Скибицкий заявил также, что дронов-камикадзе в распоряжении ВС РФ сейчас не хватает, однако Иран якобы должен поставить 1750 “шахидов”. Так украинские военные называют беспилотники “Герань-2”, считая их иранскими БПЛА Shahed-136.