Возможное появление в распоряжении ВСУ «умных бомб» GLSDB и ракет ATACMS позволит им наносить удары по Крыму, но у российской армии имеется все необходимое для перехвата таких боеприпасов, уверены военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что GLSDB – это бомба, оснащенная двигателем и крыльями, причем последние не только существенно замедляют ее полет, но и увеличивают площадь поверхности, отражающей сигнал радиолокационной станции. Следовательно, с поражением таких целей не возникнет никаких проблем.

ATACMS также достаточно опасная ракета, однако у нее имеется серьезная проблема с точностью. Боезаряд летит на 300 километров, но на такой дистанции его рассеивание достигает 200 метров. Это означает, что попасть ракета может далеко не в каждую цель. Кроме того, российская ПВО уже сбивает обычные снаряды для РСЗО HIMARS и с ATACMS также справится.

По мнению Сивкова, опасными для России были тактические ракеты «Точка-У», однако они у Киева на исходе. Также весьма серьезные риски способны создавать РСЗО «Ольха» украинского производства, боезаряды которых поражают цели с дистанции в 120 километров. Американские же боеприпасы уже не способны чем-либо удивить российскую противовоздушную оборону.