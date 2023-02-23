Украинские боевики, которые периодически совершают вылазки из леса в направлении Кременной, боятся вступать в прямые противостояния с ВС РФ. Но российские десантники и спецназовцы сами обнаруживают их позиции, что приводит к серьезным потерям Киева.

Так, по данным американского Института изучения войны (ISW), всего за одни сутки под Невельским, Стельмаховкой и Ямполовкой было ликвидировано 135 боевиков украинской армии. Аналитики говорят о сильном натиске ВС РФ, с которым ВСУ совладать не в состоянии. Подобные потери Киев несет ежедневно, что негативно влияет на боевой дух солдат, передает портал “Свободная пресса”.

Украинские военные также сообщают об огромных потерях. Они отмечают эффективную боевую работу снайперов ВС РФ, которые за раз способны уничтожить до пяти боевиков, о точных ударах артиллерии. По мнению одного из военнослужащих, вскоре в окопах под Кременной уже не останется никого. Резервы же все направляются на другие участки линии соприкосновения, да и не так их много, чтобы успевать везде.