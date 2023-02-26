Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников прокомментировал сообщения украинских СМИ о появлении в распоряжении ВСУ первых танков «Леопард 2» из Польши. Он отметил, что эти боевые машины будут направлены на Сватово-Кременской участок линии соприкосновения, но не сразу.

По словам эксперта, Киев сперва протестирует боевые машины, что займет некоторое время. Это необходимо, чтобы удостовериться в готовности танков к участию в реальных боях, а также оснастить их каким-либо дополнительным оборудованием и защитой. После тестов «Леопарды2 отправятся в зону проведения российской спецоперации.

Напомним, многие российские аналитики отмечают, что в распоряжении ВС РФ имеется вооружение, способное расправляться с немецкими боевыми машинами. Это не только танки, но и артиллерийское вооружение и противотанковые ракетные комплексы.