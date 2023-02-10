Пентагон продолжает бить тревогу из-за “нового наступления России”. Представители ведомства в панике твердят о трехстах тысячах российских военнослужащих и сотнях танков, которые вот-вот придут в движение, пишет издание Foreign Policy.

В Минобороны США также заявляют, что Россию вряд ли остановят мороз, распутица или другие погодные сюрпризы. Ее войска будут продвигаться вперед, одновременно удерживая ту территорию, которая уже находится под их контролем.

Авторы публикации, перевод которой представлен “Свободной прессой”, отмечают также, что наступление будет очень жестким. Цель ВС РФ – смять оборону противника, полностью ее уничтожить, проведя окончательную демилитаризацию.

Также в Пентагоне сообщают, что РФ в основном использует новые танки, от которых исходит серьезная угроза. И ВСУ ни в коем случае не должны ее игнорировать.