Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон продолжает бить тревогу из-за “нового наступления России”. Представители ведомства в панике твердят о трехстах тысячах российских военнослужащих и сотнях танков, которые вот-вот придут в движение, пишет издание Foreign Policy.

В Минобороны США также заявляют, что Россию вряд ли остановят мороз, распутица или другие погодные сюрпризы. Ее войска будут продвигаться вперед, одновременно удерживая ту территорию, которая уже находится под их контролем.

Авторы публикации, перевод которой представлен “Свободной прессой”, отмечают также, что наступление будет очень жестким. Цель ВС РФ – смять оборону противника, полностью ее уничтожить, проведя окончательную демилитаризацию.

Также в Пентагоне сообщают, что РФ в основном использует новые танки, от которых исходит серьезная угроза. И ВСУ ни в коем случае не должны ее игнорировать.

Вам может понравиться

“Президент Великобритании”. Польский телеканал ошибся в написании должности Зеленского

Казус на польском телевидении. Канал TVP Info “лишил” Владимира Зеленского должности украинского президента, “назначив” его президентом британским. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на твиттер-аккаунт советника главы Министерства внутренних дел

Российская авиация и РСЗО пробивают дорогу штурмовым подразделениям ВС РФ под Марьинкой

Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступление в Марьинке, уверенно продвигаясь вперед. Эффективную огневую поддержку им оказывают расчеты реактивных систем залпового огня “Град” 5-й бригады 1-го Армейского корпуса ДНР, рассказал портал

Экс-военный США рассказал о сложных отношениях украинских солдат и наёмников

Отношения между украинскими военными и “солдатами удачи”, прибывшими воевать на стороне ВСУ из других стран, складываются не лучшим образом. В ночь на 6 февраля в Угледаре украинские военные расстреляли группу