27 февраля спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сообщила об увеличении численности украинских войск у границы с Приднестровьем, передает РИА Новости.

Она пояснила, что подразделения ВСУ с бронетехникой и тяжелым вооружением рассредоточены на всей протяженности рубежей ПМР. Силы распределены таким образом, чтобы якобы соответствовать «угрозе» для Украины со стороны России.

Напомним, Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило о возможном вторжении украинских войск на территорию Приднестровья. Чтобы создать повод для него, Киев может устроить провокацию – сымитировать «нападение» ВС РФ на территорию Одесской области. К этой операции привлекаются не только ВСУ, но и националистические подразделения, такие как «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России).