Ракетные удары ВС РФ – это возможность существенно снизить военный потенциал ВСУ и уменьшить их боевые возможности. Атаки на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также на предприятия украинского ВПК позволяют создать Киеву множество проблем, рассказал изданию “Известия”военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что 10 февраля были поражены цеха завода им. Малышева в Харькове, в которых производились и проходили модернизацию украинские беспилотные аппараты. В дальнейшем нужно продолжать выводить из строя такие предприятия. Это вынудит Украину отправлять западную технику в Европу для обслуживания и ремонта, что автоматически снизить боеспособность ВСУ, так как на передовой танков, БМП и тяжелого вооружения станет меньше.