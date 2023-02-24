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Российские штурмовики Су-25 на одном из участков линии соприкосновения в зоне проведения СВО разгромили фортификационные сооружения и боевую технику ВСУ. Видеозапись этой атаки появилась в Сети.

На кадрах видно, как самолеты осуществляют взлет и на минимальной высоте парами приближаются к цели. Они разбрасывают тепловые ловушки, чтобы сбить с толку затаившихся по кустам операторов переносных зенитно-ракетных комплексов противника, а затем наносят удары ракетами по технике и укреплениям ВСУ.

Штурмовики Су-25 играют важную роль в уничтожении наземных позиций украинской армии, они моментально взмывают в воздух, получая координаты целей, добираются до указанной точки и громят скопления живой силы и техники, опорные и командные пункты, склады и другие вражеские объекты. После выполнения задачи самолеты возвращаются на аэродром, где тут же готовятся к новому боевому вылету.

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